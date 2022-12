“Ritengo assolutamente che stiamo parlando di un episodio, gli altri sono sempre sotto gli occhi dei cittadini, tutti i momenti e tutti i giorni. Sono attività complesse, ci possono essere dei problemi ma bisogna affrontarli con serenità e trasparenza. Non è una novità per me, è il modo con cui procedere, poi c’è sempre la presunzione di non colpevolezza”.

Lo ha dichiarato il Capo della Polizia Lamberto Giannini.