Pd in piazza Santi Apostoli a Roma per manifestare contro la manovra di bilancio del governo Meloni. “Siamo qui – ha detto il segretario Enrico Letta – anche e soprattutto perché la legge bilancio sia la meno peggio possibile. Il governo prenda almeno le nostre proposte essenziali che riguardano la vita delle persone, come Opzione donna. E poi le misure contro il caro energia e il salario minimo che rilanceremo. Dobbiamo ripartire dalle cose, dai beni pubblici essenziali, innanzitutto la sanità, dobbiamo evitare che passino quei tagli che il governo ha messo in campo”. Dal palco Letta ha presentato i tre nuovi candidati alla segreteria e poi i due alle elezioni regionali in Lombardia e Lazio, Pierfrancesco Majorino e Alessio D’Amato. Occhi sono puntati inoltre sui candidati alla segreteria. I tre già in campo, Stefano Bonaccini, Elly Schlein e Paola De Micheli hanno fatto foto abbracciati sul palco per rimarcare l’unità del partito. “Passo il testimone” ha detto Enrico Letta dal palco. Presente anche Gianni Cuperlo, arrivato tra i primi in piazza, che sta riflettendo se candidarsi o meno