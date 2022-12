“L’atteggiamento di Meloni è si grande arroganza. Una presidente che si presenta in Senato banalizzando la questione del negoziato di pace, denota scarsa esperienza, scarsa conoscenza storica e scarsa volontà di avviarlo”. Così il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ha commentato in un conferenza stampa dedicata alla manovra le frasi pronunciate dalla premier in Aula, durante la replica ai senatori. “Come convinciamo i russi a ritirarsi? Con il Reddito?” aveva detto rivolgendosi ai 5 stelle. “Meloni banalizza il tema, ponendo delle domande come un quiz, è un atteggiamento serio secondo voi?” ha detto Conte ai giornalisti “Ciliegina sulla torta, si presenta in Aula e, dopo aver paragonato i percettori di Reddito a dei tossici, li accosta addirittura ai russi? Lascio a voi le valutazioni del caso“