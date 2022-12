È una bocciatura senza appello quella di Giuseppe Conte alla prima manovra del governo Meloni. “Se non l’avessimo vista nero su bianco non avremmo creduto a una manovra così misera. Non avremmo potuto pensare che un governo politico che aveva fatto proclami di senso opposto proponesse una manovra senza visione e senza attenzione verso le fasce più in sofferenza. Da chi si definisce patriota ci saremmo aspettati misure a sostegno dell’Italia”, afferma il leader pentastellato durante una conferenza stampa. “Quando era all’opposizione- continua Conte – Meloni ha agitato lo spettro del Mes e della Troika. Oggi il problema è stato risolto perché la Troika ha il volto di Meloni e Giorgetti“. Una manovra “votata alle politiche dell’austerity”, dice ancora l’ex premier. Che sottolinea: “Oggi il fatto che Dombrovskis lodi la prudenza di questa manovra ci consente di dire che tutto si tiene, ritorna un filo di logica di quello che sta accadendo”.