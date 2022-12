Nel motivare l'azione, il gruppo 'Carlo Giuliani revenge nuclei' ha spiegato di aver agito in solidarietà con il detenuto anarchico Alfredo Cospito in carcere in Italia. E proprio nel corso dell'ultima udienza del processo nel quale è imputato insieme ad Anna Beniamino, un gruppo di persone ha urlato in aula: "Schlein impara a parcheggiare", in riferimento all'attentato