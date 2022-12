Un attacco frontale, durissimo, pubblico e per questo motivo anche insolito. È quello rivolto dall’ex portiere del Genoa Federico Marchetti al tecnico tedesco Alexander Blessin, esonerato nei giorni scorsi dalla società genovese a causa di un andamento in campionato non dei migliori. Al posto del tecnico tedesco sulla panchina del Grifone c’è Alberto Gilardino, ma la sua è una nomina ad interim, visto che il Genoa punta ad affidare la squadra ad allenatori del calibro di Ranieri e Semplici.

Dopo la notizia dell’avvicendamento in panchina, l’ex portiere della nazionale (che ha giocato per quattro anni nella squadra rossoblu, pur scendendo in campo poche volte, specie verso la fine della sua esperienza) ha deciso di utilizzare i suoi canali social per criticare il suo ex allenatore. Con parole durissime: “Sei il manager più povero, falso e presuntuoso che abbia mai avuto nella mia lunga carriera – ha scritto Marchetti – Hai preso in giro tutti i genoani dal primo giorno e con le tue ridicole idee calcistiche, hai portato alla retrocessione una squadra che avrebbe potuto salvarsi”. E ancora: “Ora che sei finalmente a casa, fai un bagno di umiltà e osserva Davide Nicola, così da imparare a gestire un gruppo per ottenere risultati in campo al posto dei cori dei tifosi, com’è capitato nel tuo caso. Forza Genoa, in bocca al lupo”.