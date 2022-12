Che cosa abbiamo cercato noi italiani su Google nell’anno che sta per chiudersi? Il motore di ricerca ormai da diverso tempo ci aiuta a raccontare gli anni che passano attraverso gli argomenti che più di altri hanno destato il nostro interesse. Per il 2022, manco a dirlo, la medaglia d’oro va, tristemente, al conflitto in Ucraina seguito dalle notizie riguardanti la Regina Elisabetta II, deceduta l’8 settembre. Attenzione, però: non si tratta della classifica delle parole più cercate nel corso dell’anno, bensì delle ricerche che hanno avuto il picco di traffico più elevato rispetto a 365 giorni fa.

LE RICERCHE DELL’ANNO SU GOOGLE – Come detto il primo posto è tutto per l’Ucraina, che torna anche sul gradino più basso del podio in accoppiata con la Russia. Il conflitto esploso a febbraio 2022 ha accompagnato le ricerche degli Italiani nel corso dei mesi, mentre al secondo posto svetta la Regina Elisabetta. Le notizie circa l’aggravarsi delle sue condizioni e la morte avvenuta l’8 settembre hanno catalizzato l’attenzione del mondo intero, Italia inclusa. Quarto posto per gli Australian Open. Il 2022 ha visto gli Italiani appassionarsi al tennis, come dimostra anche il fatto che nella classifica dei personaggi che hanno avuto un significativo incremento nelle ricerche ci sia al quarto posto l’italiano Jannick Sinner. Sesto posto per Djokovic e la sua riluttanza alla vaccinazione contro il Covid, settimo posto per Matteo Berrettini.

Tornando invece alla classifica delle ‘Parole dell’anno’, al quinto posto le elezioni 2022 che hanno visto il trionfo di Giorgia Meloni. A seguire: sesto posto per Putin, settimo per il compianto Piero Angela e ottavo per Drusilla, che ha attirato l’attenzione del grande pubblico grazie alla partecipazione, come co-conduttrice, del Festival di Sanremo. Per restare in tema sanremese, chiude la top 10 Blanco, che con Mahmood ha vinto la kermesse grazie al brano Brividi. Al nono posto Italia Macedonia, la partita che lo scorso 24 marzo ha decretato l’esclusione degli Azzurri dal Mondiale in Qatar.

LE DOMANDE CHE SI SONO POSTI GLI ITALIANI NEL 2022 – Interessante anche dare un occhio alla classifica dedicata ai “Perché?”. Pure in questo caso la domanda che, più di tutte, gli Italiani si sono fatti riguarda la guerra: “Perché la Russia vuole invadere l’Ucraina?”. Secondo posto per “Pioli is on fire”, ovvero il coro dei tifosi rossoneri per l’allenatore Stefano Pioli sulle note di Freed From Desire, e terzo per “Aumenta la benzina”, altra grande tegola abbattutasi sulle nostre teste. Al sesto posto, invece, il gossip dell’estate: “Perché Totti e Ilary si separano?”.

Le parole dell’anno:

1. Ucraina

2. Regina Elisabetta

3. Russia Ucraina

4. Australian Open

5. Elezioni 2022

6. Putin

7. Piero Angela

8. Drusilla

9. Italia Macedonia

10. Blanco