“È sempre positivo se il presidente Meloni viene in Aula, ma in questa occasione non ce ne è grandissimo bisogno. L’onorevole Fornaro ricorderà che in questa Aula nella scorsa legislatura c’è stata una proposta di legge a prima firma Meloni per l’attribuzione a soggetti pubblici di Bankitalia. Non penso, dunque, che Meloni abbia una opinione diversa da quella di Fazzolari“. Lo ha detto nell’Aula della Camera Marco Osnato, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Bilancio, replicando a Federico Fornaro del Pd. Osnato rileva che “la privatizzazione sostanziale di Bankitalia nasce dalla privatizzazione di varie banche. Se esiste tutta una serie di organismi come il direttorio significa che c’è un problema sulla guida pubblica dell’Istituto. Sicuramente la commissione Finanze da gennaio riaprirà un dibattito sul tema di Bankitalia e del sistema del credito”.