“Chiamare Giuseppe Conte? Potrei farlo volentieri”. Il sindaco di Milano Beppe Sala, a margine dell’evento di presentazione ufficiale della candidatura di Pierfrancesco Majorino a presidente della Regione Lombardia, apre a un’alleanza con il Movimento 5 stelle. Lo fa rispondendo alle domande dei giornalisti e affermando di essere disponibile a interloquire direttamente con il presidente del Movimento. “Con Conte io ho avuto rapporti non solo quando era presidente del Consiglio ma anche successivamente”, sottolinea Sala. “Onestamente non ci sentiamo da parecchio tempo. Probabilmente – ha aggiunto – lo chiamerò non tanto per dirgli solamente chi è Majorino ma per parlare dei punti che possono essere comuni”. “Se non ci sono punti comuni – ha sottolineato il sindaco di Milano – è inutile che ci inventiamo alleanze, ma se ci sono siamo obbligati a farle”.