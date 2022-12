Il 56° Rapporto dell'istituto di ricerca specifica che in dieci anni gli omicidi volontari sono diminuiti del 42,4% (in 32 province non ne è stato commesso neppure uno), le rapine del 48,2%. Ad aumentare sono solo alcune fattispecie di reato: le violenze sessuali (+12,5%), le estorsioni (+55,2%), le truffe informatiche (+152,3%). La provincia di Milano è maglia nera per reati denunciati in rapporto alla popolazione residente: sono 59,9 ogni mille abitanti