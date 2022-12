Ultimo appuntamento dell’anno sul Nove con l’approfondimento sulla politica e l’attualità del talk ‘Accordi&Disaccordi’, condotto da Luca Sommi. L’ospite della puntata di venerdì 2 dicembre alle 22.45, come sempre dopo Fratelli di Crozza, sarà il direttore editoriale di Libero Vittorio Feltri.

In studio si discuterà della manovra che il governo Meloni intende portare in Aula prima di Natale per evitare l’esercizio provvisorio e del sesto decreto armi per l’Ucraina che vede l’opposizione di Movimento 5 stelle , sinistra italiana e Verdi. Saranno presenti come sempre il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio e il giornalista Andrea Scanzi, per commentare a caldo i temi del giorno.

‘Accordi&Disaccordi’ è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile in live streaming e successivamente on demand sul nuovo servizio streaming discovery+ nonché su sito, app e smart tv di TvLoft. Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9.