A seguito delle dimissioni dell’intero Consiglio di Amministrazione della Juventus, la Liga – presieduta da Javier Tebas – ha diffuso un comunicato in cui si scaglia duramente contro la Juventus: “La Liga aveva già presentato nell’aprile 2022 alla UEFA una denuncia ufficiale contro la Juventus in cui denunciava violazioni del regolamento del fair play finanziario su cui stava indagando la Guardia di Finanza italiana – e aggiunge – nello specifico, la denuncia accusava la Juventus di contabilizzare i trasferimenti al di sopra del loro valore corretto e di sottovalutare le spese del personale, il che costituisce una violazione del fair play finanziario della UEFA. Inoltre, la denuncia accusava la Juventus di nascondere il vero stipendio dei suoi giocatori”.

Oggi, la Liga, ha ribadito che “mantiene queste denunce nei confronti della Juventus e chiede che le autorità competenti applichino sanzioni sportive immediate al club”. Il massimo organo calcistico spagnolo, inoltre, ha interpretato le dimissioni di Andrea Agnelli e degli altri componenti del CDA come il riconoscimento di “gravissime irregolarità contabili finanziarie, volte anche ad ingannare le competenti autorità di fair play finanziario della UEFA”. La richiesta della Liga alla UEFA di sanzionare la Juventus, arriva nel giorno più buio per il club bianconero. Nel comunicato, infine, la Liga ricorda che le denunce mosse contro la Juventus, sono le stesse fatte contro il Manchester City e il Paris Saint German: “La sostenibilità finanziaria è fondamentale per proteggere il business del calcio. Proteggiamo il nostro calcio”.