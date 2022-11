Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che esulta per le dimissioni del consiglio d’amministrazione della Juventus e del suo presidente Andrea Agnelli. Il post su Facebook del leader della Lega, tifoso del Milan, ha scatenato polemiche anche tra i suoi sostenitori. Salvini ha scritto: “Juve, tutti a casa. Stanotte si dorme lo stesso???”.

Uno sfottò calcistico che però secondo molti non si addice al suo ruolo da membro del governo. “Ti ho votato… pensa alle cose serie per favore”, commenta ad esempio Giuseppe. Altri fanno notare come la reazione dei tifosi possa essere comprensibile, molto meno quella di un rappresentante delle istituzioni che gioisce e festeggia per una vicenda grave – è in corso un’inchiesta della Procura di Torino – che coinvolge la più importante e seguita squadra di calcio italiana. “Lei è un Ministro della Repubblica. Si dia un contegno“, scrive Marina. Mentre Francesca critica: “Aspetto più le dimissioni di tanti politici, che sarebbe una cosa più seria e sensata”.