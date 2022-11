Bagarre a “L’aria che tira” (La7) tra il deputato della Lega, Stefano Candiani, e l’ex parlamentare di Italia Viva, Gennaro Migliore, sulla politica economica del governo Meloni. Tema del dibattito in studio è la crisi denunciata dai panettieri di Napoli a causa dei rincari. Candiani spiega che “la coperta è corta”, che la congiuntura non è solo italiana e che il governo guidato da Giorgia Meloni sta facendo il possibile per sopperire al caro bollette.

Migliore ironizza sulla locuzione “coperta corta” utilizzata dal leghista, che reagisce in malo modo: “Migliore, non fare il coglione, la coperta era corta anche prima”.

“Come ti permetti? – ribatte l’ex deputato – Non sai cosa dire e attacchi con l’insulto. Ti devi scusare, sei un maleducato e non sai cosa stai facendo. State mettendo sottosopra un paese”.

“Ma vergognati – replica Candiani – Provocare su queste cose è veramente ignobile”.

La conduttrice Myrta Merlino cerca di sedare la querelle, rimproverando Candiani per il linguaggio utilizzato.

“E allora le chiedo la cortesia di moderare la discussione – risponde il leghista – perché arrivare a queste provocazioni è veramente ignobile”.

“Non c’è nessuna provocazione – interviene Migliore – Ripeto e stia zitto”.

Candiani commenta con una risata simulata e manda a quel paese l’ex parlamentare.

La polemica riesplode e Myrta Merlino è più dura: “Non passiamo agli insulti, non c’è nessun motivo. Lei può essere in disaccordo con Migliore, ma la prego: no agli insulti”.

“Migliore è un provocatore”, ripete Candiani.

“No, sei in totale confusione”, ribatte Migliore.

E la conduttrice è costretta a dare la linea alla pubblicità.