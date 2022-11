Alle 20 si gioca Spagna–Germania, partita fondamentale per i destini del girone E, in questa prima fase dei Mondiali del Qatar 2022. Ma nella testa di Luis Enrique, l’allenatore de La Roja, non c’è solamente il match di questa sera, 27 novembre. “Oggi è un giorno speciale, perché è il compleanno di Xana che avrebbe compiuto 13 anni. Amore, ovunque tu sia, tanti baci. Trascorri un gran giorno, ti amiamo“. È il commovente messaggio, postato su Instagram, con cui il commissario tecnico della Spagna ed ex allenatore di Roma e Barcellona ha voluto ricordare sua figlia Xana, morta a 9 anni a causa di un cancro alle ossa. Durante la consueta pedalata mattutina, Luis Enrique ha registrato un video per ricordare la sua Xana. La didascalia sotto le immagini: “Ci manchi“.

Enrique dirige la nazionale spagnola dal 9 luglio del 2018, ma, con l’aggravarsi delle condizioni di Xana dovette dimettersi per qualche mese, il 19 giugno 2019. Dopo poche settimane, il 30 agosto, la terribile notizia: “dopo aver combattuto per cinque intensi mesi contro un osteosarcoma, nostra figlia è deceduta”, aveva scritto lo stesso allenatore, in un comunicato pubblicato su Twitter. “Sarai la stella che guida la nostra famiglia”, continuava il padre di Xana che oggi chiede ai suoi giocatori uno sforzo speciale, in un giorno complicato.