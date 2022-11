C’è un’altra frana che in queste ore preoccupa sull’isola di Ischia. Il costone dei Maronti, sul versante meridionale dell’isola, ha subito ulteriori importanti cedimenti dopo le precipitazioni alluvionali registrate tra la notte e l’alba di sabato 26 novembre.

L’edificio realizzato al di sopra del costone è stato già in parte divorato dal movimento franoso, ma rischia di crollare del tutto, come mostrano le immagini dal drone. Si tratta di una frana che si era già verificata nel 2020 con dimensioni decisamente minori. Ora, dopo le forti precipitazioni, la situazione si è nettamente aggravata.