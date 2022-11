“Se avessi l’occasione, metterei tutte le fiches sulla commissione d’inchiesta sul Covid. Sul Covid sono girati soldi, tanti soldi. Non ho le prove ma ho elementi numerosi che mi portano a dire che ciò che è accaduto in quei mesi va chiarito, compreso il perchè Conte chiese a Putin di portare dei soldati russi per curare il Covid. Su tutti questi temi vorrei una commissione d’inchiesta”. Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, in conferenza stampa al Senato, rispondendo alla domanda se fosse favorevole alla commissione d’inchiesta sull’uso politico della magistratura, chiesta da Forza Italia. “Su mascherine, ventilatori su cui era coinvolto un ex presidente del Consiglio di cui non farò il nome ma il cognome: D’Alema, io voglio una commissione d’inchiesta – ha ripetuto il senatore ed ex presidente del Consiglio – sul Covid sono girati soldi e tanti, su cui non vuole indagare nessuno”.