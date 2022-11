George Weah non è mai riuscito a giocare ai Mondiali nonostante sia stato uno dei grandi del calcio. Ora questa opportunità è capitata a suo figlio, Timothy, con la nazionale Usa in Qatar. E il 22enne Tim ha voluto lasciare subito segno, siglando la prima rete nella sfida contro il Galles. Il padre, oggi 56enne presidente della Liberia, è in Qatar per un soggiorno di nove giorni e dovrebbe essere presente sugli spalti. Tim Weah, 22 anni, è nato a Brooklyn (New York) mentre suo padre era ancora un giocatore professionista. L’ala ha esordito con gli Stati Uniti nel 2018 e questa è la sua prima Coppa del Mondo.

George Weah è uno dei più grandi giocatori africani ed è ancora l’unico africano ad aver vinto il Pallone d’Oro. Ha giocato come attaccante per Paris Saint-Germain, Milan, Chelsea e Manchester City. Nato in Liberia, non ha mai avuto la possibilità di giocare la Coppa del Mondo. Un sogno che ora è stato coronato dal figlio, che ha condito il tutto con un gol all’esordio.