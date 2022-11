Un incendio è divampato nella notte in una palazzina di Mantova in via degli Spalti. Secondo le prime informazioni il rogo ha causato la morte di una persona. Sedici gli intossicati; tra i feriti ricoverati in ospedale ci sarebbero alcuni bambini. Ancora ignote le cause delle fiamme. Sul posto diverse ambulanze e le squadre dei vigili del fuoco. Le fiamme si sono sviluppate in un alloggio abitato da una coppia con un bambino. Gli intossicati sono stati ricoverati negli ospedali di Mantova e di Castiglione delle Stiviere. Il condominio è abitato da molte famiglie straniere. La vittima è un cittadino senegalese di 33 anni. L’uomo – che abitava ai piani superiori – ha tentato di fuggire scendendo le scale ma ha trovato il vano invaso dal fumo provocato dall’incendio che si era sviluppato in un appartamento del primo piano. Inutili i tentativi del 118 di rianimarlo.

#Incendio in un appartamento al 1º piano di un palazzo a #Mantova, #vigilidelfuoco al lavoro dalla tarda sera di ieri fino a notte inoltrata: soccorse con l’autoscala diverse persone bloccate ai piani superiori, rinvenuto purtroppo il corpo privo di vita di un uomo #21novembre pic.twitter.com/tLQiNA4QY6 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 21, 2022