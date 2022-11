Sarà uno degli architetti più celebrati e prolifici al mondo a intervenire sul rione di Sanità di Napoli. Renzo Piano, star dell’architettura mondiale e senatore a vita, “ha messo a punto un progetto per il rione Sanità e per l’accesso al cimitero delle Fontanelle che è un dono che farà alla città”. Un regalo annunciato dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che oggi pomeriggio sarà a Roma dove a Palazzo Giustiniani dove saranno presentati i progetti per Napoli dell’architetto e realizzati insieme a gruppi di giovani architetti-borsisti G124. Manfredi ha sottolineato che “questo è un passaggio importante per il recupero della Sanità che con il boom turistico che stiamo vivendo è uno dei centri di maggiore attrazione che possediamo”.

Impossibile elencare i lavori nel mondo di Piano. A partire dal celebre progetto del Centre Pompidou di Parigi che risale al 1997 a quelli più recenti: dalla Cité international di Lione alla ristrutturazione e l’ampliamento della storica sede della Morgan Library di McKim, Mead & White a New York; dal Piano Pavilion del Kimbell Art museum a Fort Worth, in Texas agli Harvard Art Museums a Cambridge, Massachusetts. Molti i musei realizzati in Europa tra cui il MuSe a Trento. A Piano si deve la trasparente sede del “New York Times”. Innumerevoli i premi tra cui il Pritzker prize, assegnatogli a Washington, alla Casa Bianca, nel 1998, la Gold medal dell’American Institute of Architects nel 2008; il Sonning prize.