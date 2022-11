Investita e uccisa. Poi trascinata per 8 km. È accaduto a Senigallia, in provincia di Ancona. La vittima è un’anziana di 81 anni di origine tedesca ma residente in Italia, Sigrid Tschope.

La donna è stata investita mentre attraversava la strada insieme al suo cane a Marzocca, sotto la pioggia battente: il cagnolino morto è stato trovato sul posto insieme a un bastone da passeggio, mentre la padrona è stata trovata a 8 chilometri di distanza, nell’abitato di Senigallia.

Sul luogo sono intervenuti, oltre alla polizia stradale, anche i carabinieri, i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso del 118. Il corpo è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale di Torrette di Ancona ed è stato avvisato il sostituto procuratore di turno, Valentina Bavaj.

La polizia stradale sta cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto e di individuare il veicolo, automobile o furgone, che ha trascinato l’anziana. Saranno acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza lungo il lungo tragitto che dura 8-9 minuti.

A notare il corpo dell’anziana sul ciglio della strada è stato un automobilista che ha dato l’allarme. Pochi minuti prima era arrivata la segnalazione di un cane morto davanti alla stazione ferroviaria di Marzocca. Da qui la correlazione tra i due eventi. A lanciare l’allarme per il cane, aspettando sul posto le forze dell’ordine, è stato il conducente di un furgone che non avrebbe fatto in tempo a schivare l’animale, forse già investito da un altro mezzo precedente. L’ipotesi su cui si indaga è che la donna sia stata travolta da un altro automezzo, che non si è fermato, a Marzocca, forse mentre cercava di soccorrere il cagnolino sotto la pioggia e al buio, e che sia stata ‘arpionata’ e trascinata fino all’abitato di Senigallia.