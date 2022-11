“La Lega dice al governo che deve andare avanti così e non deve indietreggiare senza farsi condizionare dall’opposizione. Un’opposizione che è ossessionata da Matteo Salvini“. A dirlo, nell’Aula del Senato, in occasione dell’informativa del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sulla vicenda delle navi ong di Catania, è il capogruppo della Lega, Massimiliano Romeo. Secondo il senatore, l’Italia “non può farsi dettare l’agenda dalle ong che sono organismi privati finanziate da multinazionali che cercano manodopera a basso costo. E sono le stesse multinazionali che finanziano le organizzazioni ambientaliste”. Quindi cita Frontex “che dice come la presenza di queste ong incoraggii le presenze e il traffico degli esseri umani”. “Anche Marco Minniti chiedeva codici di comportamento per le ong ‘per uno buono che avevate ve lo siete fatto scappare..’ – afferma guardando i senatori del Pd – anche Minniti temeva che senza aiuti in Africa poteva esplodere una crisi con gravi conseguenze per l’Europa. E noi la pensiamo allo stesso modo”.