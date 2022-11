Il Movimento 5 Stelle ha depositato oggi una mozione a prima firma Giuseppe Conte che chiede ancora una volta al Governo di venire in Aula per illustrare al Parlamento e discutere con tutte le forze politiche la strategia da perseguire nel conflitto Russia-Ucraina, al fine di promuovere iniziative che vedano il nostro Paese farsi interprete e protagonista di una nuova fase negoziale per fermare l’escalation militare. La Conferenza dei capigruppo, annuncia il Movimento 5 Stelle, “ha accolto la nostra richiesta, calendarizzando per martedì 29 novembre la discussione della mozione”.

“Bene che ci sia finalmente una data e che il Parlamento, luogo di confronto e discussione per antonomasia, sia chiamato a pronunciarsi su un tema così sfidante vista la fase che viviamo”, ha commentato Giuseppe Conte, aggiungendo che “sarà un’occasione per tutte le forze politiche di dimostrare il proprio reale sforzo a favore di un vero percorso negoziale e di pace”.