“Quello di cui abbiamo bisogno è una soluzione europea” alla questione dei migranti. “Una soluzione europea che preveda maggiore controllo e protezione dei confini e solidarietà in Europa”. In questo contesto, “l’Italia non deve essere lasciata da sola, serve una solidarietà europea”. Lo ha detto il presidente del Partito popolare europeo (Ppe) Manfred Weber parlando con i giornalisti dopo l’incontro con la premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi.

“Tutti devono prendersi le proprie responsabilità. Sul fronte del Mediterraneo è chiaro che dobbiamo prenderci cura di chi chiede aiuto, dobbiamo soccorrere le persone. Ma l’Italia non è da sola e occorre essere solidali”, ha detto Weber. “Chiedo a tutti di fare tutto il possibile per una soluzione europea, perché l’Euopa sta attraversando sfide comuni, come la crisi economica e la migrazione”, ha aggiunto.