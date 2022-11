Voleva attraversare via Tito Livio con la sua bicicletta. Stava andando a scuola, intorno alle 8.15 di questa mattina, 8 novembre, nel vicino liceo Einstein di Milano, tra i quartieri di Porta Romana e Calvairate. Con una dinamica ancora da chiarire, si è trovato sui binari al passaggio del tram della linea 16. L’autista ha tentato di frenare in tempo, di evitare l’incidente, ma non ci è riuscito. È morto così, travolto dal mezzo, un ragazzo di 14 anni. A poche decine di metri dall’ingresso della sua scuola, dove alle 11.30 i suoi compagni hanno osservato un minuto di silenzio: “Si è saputo cosa era accaduto alla seconda ora – dice una studentessa – e scendendo abbiamo visto il fratello in lacrime. Anche lui è un nostro compagno”.

Nel mezzo della carreggiata, nella strada chiusa dalle forze dell’ordine, la bicicletta d’alluminio grigia del giovane porta i segni dello schiacciamento subito dall’impatto con il tram. Si è spezzata in tre punti quando è rimasta incastrata sotto il mezzo. Inutili i soccorsi: “La squadra intervenuta – spiegano i vigili del fuoco – ha sollevato parzialmente il tram e ha estratto il corpo senza vita del ragazzo e la bici”. Il conducente, sotto choc, è stato trasportato in ospedale dal personale del 118.

Sarà lutto cittadino a Milano. Lo ha annunciato il sindaco, Giuseppe Sala, non appena venuto a conoscenza della tragedia, annullando tutti gli impegni pubblici della giornata. “Oggi per la città è un giorno molto triste – ha scritto sulle sue pagine social -. Sto seguendo con dolore la tragedia di via Tito Livio e il mio pensiero è rivolto alla famiglia del ragazzo”. Il presidente della regione Fontana parla di “notizia straziante” e anche Atm “esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia del ragazzo rimasto coinvolto nell’incidente”.