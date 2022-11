“Ci hanno già anticipato che le risorse finanziarie in deficit ammonteranno a 11 miliardi. Non andiamo molto lontani, anzi siamo assolutamente in continuità con l’atteggiamento iper prudente del governo Draghi”. Lo ha detto in conferenza stampa il leader del M5S Giuseppe Conte, a proposito della legge di bilancio allo studio del governo Meloni.