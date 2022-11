Il portiere della Germania Manuel Neuer ha rivelato mercoledì di essere stato curato in passato per un cancro della pelle, per il quale ha dovuto anche sottoporsi ad alcuni interventi chirurgici. Neuer ha rivelato di avere una cicatrice vicino al naso e che “ho dovuto essere operato tre volte e lì ho avuto un cancro alla pelle”, in un video pubblicitario in cui ha lanciato una nuova linea di prodotti per la cura della pelle con l’ex tennista numero 1 del mondo Angelique Kerber. Neuer, che ha vinto la Coppa del Mondo con la Germania nel 2014, non ha detto quando si sono svolte le operazioni. Il portiere del Bayern Monaco è stato però fotografato lo scorso anno con indosso un cerotto sulla zona colpita. In vista del Mondiale in Qatar, il 36enne Neuer non gioca dall’8 ottobre a causa di un problema alla spalla ma il Bayern ha detto che potrebbe tornare in campo sabato contro l’Hertha Berlino.