“Penso che la Var abbia fatto danni stavolta”. Così Antonio Conte sul gol della vittoria annullato dopo che l’arbitro ha analizzato le immagini a rallentatore. “Ci hanno fatto un danno enorme, ci hanno tolto un gol regolare. Voglio vedere cosa succede se la settimana prossima usciamo” si è sfogato il tecnico del Tottenham davanti ai giornalisti. Vincere contro lo Sporting avrebbe voluto dire qualificarsi con un turno di anticipo per gli ottavi di finale in Champions League, mentre ora tutto si giocherà la prossima settimana contro il Marsiglia. La Var ha mostrato che il ginocchio di Kane era di pochi millimetri fuori gioco perché più avanti del corpo di Royal: sono quindi scattate le proteste in campo, con Conte furioso che è stato espulso dal direttore di gara.

“Penso che ci siano momenti in cui bisogna essere intelligenti. È appena stato cancellato un gol regolare, perché la palla è davanti a Kane. Bisogna essere intelligenti”, ha continuato il tecnico in conferenza stampa, che non ha nascosto la sua delusione. “Sono arrabbiato: non vedo onestà in una situazione come questa e quando non la vedo mi arrabbio”. Conte si è anche augurato che i vertici del Tottenham non lo lascino da solo in questa protesta perché “altrimenti rimane solo l’allenatore a lamentarsi. Il club deve essere forte, farsi sentire”.