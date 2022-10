Giovanni Simeone verrà ricordato non solo per la sua doppietta contro i Rangers Glasgow, battuti dal Napoli 3-0. Al momento dell’inno della Champions League l’attaccante ha urlato insieme ai tifosi la parte finale della canzone: “The Champions”. Le immagini del calciatore che in formazione con i compagni si diverte cantando prima del calcio di inizio non sono sfuggite a chi era presente allo stadio e sono state poi rilanciate sui social. Simeone era alla sua seconda partita della stagione da titolare in Champions League e nei primi venti minuti ha portato la squadra in vantaggio, poi consolidato poco prima del fischio finale da Ostigard.