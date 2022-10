Ha fatto una foto con Victor Osimhen, per questo uno steward non potrà più lavorare all’Olimpico durante le partite della Roma. È successo a margine dell’incontro tra i giallorossi e il Napoli di domenica scorsa. Matteo Lo Cicero, questo il nome del 18enne, doveva controllare la zona riservata dopo la partita alle famiglie dei calciatori, vicino al tunnel usato dagli stessi giocatori per entrare e uscire dallo stadio. Così ha sfruttato l’occasione per chiedere uno scatto al suo idolo. Osimhen ha concesso volentieri la foto e i due hanno anche scambiato qualche parola, ma il momento è stato interrotto da una responsabile degli steward che ha intimato Lo Cicero a riconsegnare badge e pettorina. Non potrà più lavorare durante le partite della Roma: un regolamento della squadra, infatti, vieta di parlare con i calciatori.

Inutili le parole di Osimhen, che ha cercato di difendere il ragazzo. Il campione si è poi offerto di aiutarlo a trovare un altro lavoro. Lo Cicero, dipendente di una società esterna e non della Roma, potrà continuare a lavorare come steward, tranne che durante le partite dei giallorossi. “Sono fissato con lui, cerco sempre aneddoti nascosti. Si è addirittura emozionato guardando la torta dei miei 18 anni“, ha raccontato il giovane a Serieanews. “Le mie mani tremavano, il mio sogno era diventato realtà“, ha concluso.