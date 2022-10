“Il discorso di Meloni sul covid è una testimonianza della vacanza della memoria. La sua ricostruzione più che ingenerosa è stata proprio falsa“. Così, a “L’aria che tira” (La7), il neo-senatore del Pd Andrea Crisanti stronca il discorso pronunciato ieri dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulle strategie anti-covid fin qui adottate in Italia.

E spiega: “Forse Meloni si è scordata che la Lombardia ha contribuito in maniera drammatica per il numero di decessi e di infezioni, in parte anche a causa del mancato riconoscimento del problema. Non dimentichiamo che queste forze politiche che adesso criticano le misure prese sono state quelle che subito dopo la prima ondata si sono affrettate a dire che il virus era morto, che non c’era più problema, che non bisognava preocupparsi e che bisognava smantellare tutte le misure necessarie alla difesa dalla seconda ondata. Questa puntualmente è arrivata – conclude – e queste stesse forze politiche hanno fatto una guerriglia senza sosta contro il governo Conte Due insieme alle regioni governate dal centrodestra per annacquare tutte le misure. Il caso tipico è quello del Veneto, che durante la prima ondata ha avuto circa 1500 decessi grazie al fatto di aver seguito determinate regole e determinati principi, mentre durante la seconda ondata ha fissato la zona gialla a tutti i costi e ha registrato 10-12mila morti. Sono queste le cose che bisogna ricordare”.