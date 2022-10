Gli attivisti di Extinction Rebellion si sono vestiti da Minions, i personaggi gialli del cartone Cattivissimo Me, davanti al Consiglio Regionale, a Torino, per protestare e sensibilizzare sulla crisi climatica. “Siamo qui perché la Regione Piemonte non prende le misure per far fronte alla crisi climatica. Oggi ci sono dieci gradi in più rispetto alla media, abbiamo vissuto la siccità e avremo un inverno durissimo. Di fronte a ciò quello che ci è rimasto è l’ironia, per questo ci siamo travestiti da Minions, che vanno alla ricerca del personaggio più cattivo, in questo caso la Regione sta compiendo il crimine del secolo”.