“Dobbiamo avere la consapevolezza che troveremo ostacoli; ostacoli ovviamente per la situazione economica, ma ostacoli perché c’è nel Paese una sinistra rancorosa, che ha un atteggiamento intriso di pregiudizio, tanto da mancare nell’applauso ancora prima delle dichiarazioni”. Così Stefano Candiani della Lega intervenendo alla Camera durante il dibattito sulla fiducia. Candiani mette in guardia e sottolinea: “Stiamo attenti a non perdere di vista questo tipo di sinistra che cercherà di infiammare la piazza, portare fuori dalle aule il conflitto. Questo non deve essere reso possibile, dobbiamo disinnescare qualsiasi circostanza che dovesse portare conflittualità, i problemi si risolvono in Aula”.