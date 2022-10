“Credo che per essere un buon ministro della Giustizia sia necessario avere una buona esperienza politica, che io non ho”. Sono le parole con cui Carlo Nordio, a margine della conferenza programmatica di Fratelli d’Italia dello scorso aprile, parlava del ruolo da ministro che oggi ricopre. “Credo di essere un giurista che ha esercitato il suo lavoro per più di 40 anni con dignità e decenza, ma non credo di essere adatto per cariche politiche – spiegava – Non è sufficiente essere dei buoni tecnici per essere dei buoni politici”.