Nelle ultime 24 ore sono state 11.606 le nuove diagnosi di Sars-Cov-2 registrate in Italia tra i 80.319 tamponi molecolari e antigenici eseguiti, con un tasso di positività è 14,44%. Le vittime – riportate nell’aggiornamento quotidiano del ministero della Salute – sono 39. Attualmente sono 7.124 le persone con il Covid ricoverate nei reparti ordinari degli ospedale, mentre altre 226 si trovano in terapia intensiva, dove sono stati 23 gli ingressi giornalieri.

Rispetto a domenica risulta in crescita i posti letto occupati (+101) mentre calano leggermente i pazienti in rianimazione (-3). Nel confronto settimana su settimana, le diagnosi sono in lieve calo rispetto alle 13mila del 17 ottobre: si conferma quindi la tendenza a un lieve calo della curva epidemica, già iniziato nei precedenti sette giorni.

In isolamento domiciliare si trovano altri 501.090 contagiati per un totale di 508.440 attualmente positivi. Da inizio pandemia i casi accertati sono stati 23.359.680: oltre al mezzo milione di contagiati in questo momento, altri 22.672.607 sono già guariti o sono stati dimessi, altri 178.633 pazienti Covid sono deceduti.