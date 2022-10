Era il 9 di settembre, e al Consiglio straordinario sull’energia tenutosi a Bruxelles, l’ex ministro alla Transizione ecologica, Roberto Cingolani, assicurava ai giornalisti che “ho finito il mio lavoro ho fatto quello che dovevo fare, come tecnico, con il governo Draghi. Adesso la politica e il Parlamento devono riprendere il loro predominio”. Poi, scherzando, aveva aggiunto: “E io ora devo trovare un lavoro“. Ma ora Cingolani farà il consigliere della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: “Sarò advisor per l’energia per Palazzo Chigi, a lavoro per superare l’inverno vista l’emergenza che ci troviamo a fronteggiare”.