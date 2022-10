Il governo cambia, Roberto Cingolani non si tocca. Il trat d’union tra l’esecutivo Mario Draghi e quello di Giorgia Meloni ha il volto dell’ormai ex ministro della Transizione ecologica, che sarà il nuovo consulente di Palazzo Chigi per l’energia. Anzi tecnicamente Cingolani sarà advisor per le questioni energetiche. Lo specifica lui stesso all’agenzia Adnkronos: “Non mi chiami più ministro, né consulente: sarò advisor per l’energia per Palazzo Chigi, a lavoro per superare l’inverno vista l’emergenza che ci troviamo a fronteggiare”. La notizia è emersa a margine della cerimonia della campanella che ha sancito il passaggio di consegne tra Draghi e Meloni nella sede della presidenza del consiglio. “Il primo dossier di cui dovrà occuparsi il governo è l’energia. Cingolani sarà consulente del governo gratuitamente. Meloni ha annunciato in consiglio dei ministri che intende collaborare per favorire transizione di questo file così importante”, una collaborazione che sarà “sicuramente gratuita e nell’interesse dell’Italia”, ha annunciato il nuovo ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, alla fine del primo Consiglio dei ministri.

Poco dopo ha parlato direttamente il diretto interessato, spiegando che la sua permanenza al governo è stata discussa proprio tra l’ex presidente della Bce e la leader di Fratelli d’Italia. Il ruolo di “advisor per l’energia” per Palazzo Chigi è stato “concordato con Draghi e Meloni: occorre terminare il lavoro sul price cap e sul rigassificatore“, ha detto Cingolani, sottolineando che il suo incarico non è retribuito (“Lo faccio con spirito costruttivo“) e che sarà al lavoro per “mettere in sicurezza questo periodo” e tecnicamente spiega che sarà “consigliere di Meloni in materia energetica. C’è da finire tutto il lavoro sul tetto al prezzo del gas, che è stato sì approvato, ma ora bisogna lavorare su termini e condizioni“. A chi gli domanda se a fine inverno il suo incarico cesserà, risponde: “Bè, io spero che l’emergenza finisca, così ho concordato- Ora lavorerò con il mio successore”. Cioè Gilberto Pichetto Fratin, nominato nuovo ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, visto che al dicastero della Transizione green è stato cambiato nome. Un cambio di denominazione che allo stato sembra essere l’unica vera novità introdotta dal nuovo governo. Almeno sul fronte ambientale.

L’ormai ex dicastero della Transizione energetica, tra l’altro, è stato al centro di una sorta di giallo, che ha segnato l’esordio del nuovo esecutivo: quando Meloni la letto la lista dei ministri al Quirinale, infatti, ha scambiato gli incarichi dei due berlusconiani Pichetto Fratin e Paolo Zangrillo. La premier ha indicato il primo come ministro della Pubblica amministrazione e il secondo come nuovo titolare dell’Ambiente. Due ore dopo è arrivata la rettifica: nel frattempo, però, entrambi avevano già rilasciato dichiarazioni come capi del ministero sbagliato.

La permanenza di Cingolani al governo come consulente di questioni energetiche, a questo punto, potrebbe dare un nuovo significato a un retroscena ricostruito dall’Ansa subito dopo il clamoroso scambio di ministeri: secondo fonti di Forza Italia, infatti, Meloni non avrebbe fatto alcune errore. Zangrillo, appresa la notizia di esser diventato il nuovo ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, ha telefonato a Berlusconi rinunciando all’incarico. Il senatore di Forza Italia avrebbe spiegato all’ex premier di non essere competente per quel dicastero chiedendo di essere spostato alla Pubblica Amministrazione. A quel punto al posto di Zangrillo è stato dirottato Pichetto Fratin, che invece era stato destinato alla Pubblica amministrazione. Resta un mistero il motivo per cui Zangrillo abbia dichiarato da ministro dell’Ambiente, se era intenzionato a rinunciare, sostenendo di non essere competente.

La permanenza di Cingolani al governo era stata ipotizzata più volte durante tutta la fase successiva alle elezioni. Il 4 ottobre scorso l’ex manager di Leonardo ha avuto un faccia a faccia riservato alla Camera proprio con Meloni. Probabile che si sia parlato della sua consulenza. Ed è possibile che la conferma di Cingolani sia stata tra i punti discussi tra Meloni e Draghi durante l’abbondante ora di colloquio prima della cerimonia della campanella.