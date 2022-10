“Se il ministro degli Esteri è espresso da una forza politica che con il suo capo più volte ha definito l’invasione russa una risposta alla provocazione ucraina per portare persone per bene al governo di Kiev a fronte delle bombe e dei morti non è concepibile“. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, al termine delle consultazioni con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in riferimento all’audio di Silvio Berlusconi sulla guerra in Ucraina e Zelensky pubblicato ieri. “Azione e Italia viva saranno all’opposizione di questo governo, senza sconti. Un’opposizione che cercherà di ingaggiare il governo su tematiche concrete”, ha aggiunto Calenda, accompagnato dai capigruppo di Senato e Camera, Raffaella Paita e Matteo Richetti e dalla presidente di Italia Viva, Teresa Bellanova.