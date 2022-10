I capigruppo alla Camera di Fratelli d’Italia e Forza Italia, Francesco Lollobrigida e Paolo Barelli arrivano insieme a Montecitorio mattina prima dell’incontro tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, previsto nel pomeriggio. “Abbiamo sempre lavorato per tentare di tenere unito il centrodestra, con un protagonismo anche nella passata legislatura nella quale pur stando in ruoli diversi, in maggioranza ed opposizione, abbiamo collaborato perché il centrodestra per noi è un valore”, specifica Lollobrigida.

Stessa posizione di Barelli: “Non c’è nulla di nascosto o di altro, credo che nell’attesa di questo pomeriggio come dite voi giornalisti credo si troverà la quadra perché l’interesse del centrodestra, Berlusconi e Forza Italia anche con gli altri partiti è quello di arrivare ad una soluzione il prima possibile per la formazione di un Governo che svolga le sue funzioni a favore di famiglie e aziende in grande crisi”.