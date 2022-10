La Commissione europea propone di introdurre un price cap dinamico e temporaneo al gas “per evitare un’eccessiva volatilità dei prezzi e prevenire picchi estremi sul mercato dei derivati energetici”. E’ quanto si legge nella bozza del nuovo pacchetto di misure contro il caro energia che sarà presentato domani dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Esma) “avrà il compito, sulla base delle relazioni presentate dalle autorità nazionali competenti, di coordinare l’applicazione di questo meccanismo in tutta l’Unione e di documentare le divergenze”. Per “dinamico” si intende la determinazione di una prezzo massimo e minimo tra cui il prezzo può fluttuare.

La proposta di un tetto dinamico “di emergenza” viene segnalata come “misura di ultima istanza” volta a “stabilire un prezzo dinamico massimo al quale le transazioni di gas naturale possono essere effettuate sui mercati spot Ttf a condizioni specifiche”. Se attivata, potrà restare in vigore “per un periodo non superiore ai tre mesi”. “Al fine di garantire l’assenza di effetti negativi – evidenzia Bruxelles -, la misura dovrebbe consentire scambi di gas fuori borsa, non pregiudicare la sicurezza dell’approvvigionamento di gas dell’Ue e i flussi intra-Ue, non comportare un aumento del consumo di gas e non pregiudicare la stabilità e il funzionamento ordinato dei mercati dei derivati energetici”. La Commissione raccomanderà inoltre che gli Stati membri rafforzino la cooperazione per la protezione e sottopongano a stress test le infrastrutture chiave, a cominciare da quelle energetiche e poi le altre strategiche come le comunicazioni, i trasporti e lo spazio.

La proposta di sviluppare un nuovo indice di prezzo complementare per il Gnl, alternativo rispetto al Ttf di Amsterdam, sta provocando un calo delle quotazioni del 3,5% con il gas scambiato a 137 euro per megawatt/ora. Contribuisce ad deprimere le quotazioni anche il buon livello di riempimento degli stoccaggi raggiunto in Europa e previsioni meteo su un inverno che non sembra annunciarsi come particolarmente rigido. I depositi di gas europei sono pieni in media al 92% (Germania 95,6%, Italia 94%). La Commissione europea propone inoltre “di dotare l’Ue degli strumenti giuridici per l’acquisto congiunto di gas”. La piattaforma comune dovrebbe “coordinare il riempimento” degli stock e prevede “una partecipazione obbligatoria degli Stati membri all’aggregazione della domanda per almeno il 15% del volume di riempimento dello stoccaggio”.

Stamane la Cina ha ingiunto agli operatori energetici statali PetroChina, Sinopec e Cnooc, di interrompere la rivendita di Gnl acquistato dall’estero ad acquirenti disposti a pagare prezzi più alti come i paesi europei. La decisione di Pechino è motivata dalla necessità di garantire il soddisfacimento del fabbisogno interno per la stagione invernale.