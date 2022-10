Non c’era nessuno all’interno della Volkswagen Golf parcheggiata sul passaggio a livello in via dei Prati, a Udine, quando un treno regionale l’ha travolta. Intorno alle 7 di questa mattina, domenica 16 ottobre, il convoglio ha centrato l’auto, trascinandola per dieci metri sui binari, nonostante il macchinista abbia cercato di frenare. L’automobile, intestata a un cittadino straniero da anni residente in città, è andata completamente distrutta.

Illesi i passeggeri del treno che, dopo l’arrivo dei soccorsi e dei vigili del fuoco, sono stati fatti scendere e sono stati riaccompagnati in stazione in taxi. Polizia ferroviaria, carabinieri e tecnici delle ferrovie hanno effettuato i rilevamenti necessari. Non è ancora chiaro il motivo per cui l’auto si trovava ferma in quel punto del passaggio a livello. Il traffico è rimasto a lungo sospeso: sono previsti ritardi e limitazioni di percorso per i treni regionali che transitano nella zona.