“No, non farò il ministro”. Elisabetta Belloni, Direttrice Generale del Dipartimento Informazioni per la Sicurezza toglie il suo nome dal toto-ministri. “Faccio un altro lavoro” afferma la candidata al Quirinale di Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Beppe Grillo. Belloni, nel toto-ministri (su tutti i quotidiani da giorni) per la casella di ministra degli Esteri, in competizione con Antonio Tajani, dunque sgombra il campo, ma non chiarisce se ci sono stati contatti con Giorgia Meloni.