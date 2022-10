Quanti incroci e quante storie recenti nel girone C all’interno del quale la Nazionale di Roberto Mancini cercherà la qualificazione agli Europei 2024, che si svolgeranno in Germania. L’Italia affronterà l’Inghilterra, contro cui lo scorso anno ha conquistato il titolo a Wembley, quindi Ucraina, Macedonia del Nord e Malta.

In altre parole, la nazionale del Paese che si sta difendendo dall’invasione russa e che ha sfiorato la qualificazione al Mondiale, quindi quella Macedonia che ha estromesso gli azzurri dalla rassegna che sta per iniziare in Qatar e la selezione maltese che fino a qualche giorno fa era allenata dal ct italiano Devis Mangia, sospeso dalla federazione perché accusato di molestie sessuali.

“Ero sicuro che avremmo preso una tra Inghilterra e Francia, ma va anche bene. È un girone da 5 abbordabile, non sono partite semplici ma tutte da giocare”, ha commentato il ct azzurro a RaiSport. “La Macedonia del Nord? È una di quelle partite che accadono ogni tanto, come si è dimostrato a Palermo le gare vanno tutte giocate anche le più semplici”, ha proseguito Mancini sulla squadra che ci ha eliminato nei playoff per i Mondiali del Qatar 2022.

Campione d’Europa in carica, la Nazionale di Mancini si è presentata in prima fascia al sorteggio. Le gare di qualificazione si disputeranno dal marzo al novembre 2023. Le dieci vincitrici dei gironi e le dieci seconde classificate si qualificheranno direttamente per la fase finale, mentre gli ultimi tre posti saranno assegnati nel marzo 2024 attraverso i play off (semifinali e finali). Si qualificheranno ai play off 12 nazionali, che si contenderanno il pass per la fase finale dell’Europeo affrontando tre percorsi separati da quattro squadre ciascuno. Ad accedere agli spareggi saranno le vincitrici dei gironi di Nations League (dalla Lega A alla Lega C) a meno che non si siano già qualificate per la fase finale del torneo direttamente dalla fase a gironi dell’Europeo.

Questo il quadro completo dei gironi di qualificazione a Euro 2024. La Germania, padrona di casa, è qualificata di diritto, mentre la Russia è stata esclusa a causa della guerra.

Girone A – Spagna, Scozia, Norvegia, Georgia, Cipro

Girone B – Olanda, Francia, Repubblica d’Irlanda, Grecia, Gibilterra

Girone C – Italia, Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord, Malta

Girone D – Croazia, Galles, Armenia, Turchia, Lettonia

Girone E – Polonia, Rep. Ceca, Albania, Isole Faroer, Moldavia

Girone F – Belgio, Austria, Svezia, Azerbaigian, Estonia

Girone G – Ungheria, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Lituania

Girone H – Danimarca, Finlandia, Slovenia, Kazakistan, Irlanda del Nord, San Marino

Girone I – Svizzera, Israele, Romania, Kosovo, Bielorussia, Andorra

Girone J – Portogallo, Bosnia-Erzegovina, Islanda, Lussemburgo, Slovacchia, Liechtenstein.