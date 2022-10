Tasso di positività stabile al 20% mentre calano le vittime rispetto a quelle registrate nella giornata di ieri. Il bollettino Covid del 9 ottobre 2022 evidenzia una discesa nei contagi, con 34.444 casi segnalati nelle ultime 24 ore, contro i 43.716 della giornata di ieri. Sale invece la curva dei positivi, che si attestano a 507.891 rispetto ai 497.497 delle precedenti 24 ore, con un aumento di 10.394 casi. I decessi, che dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono ormai i 177.519, calano passando dai 60 di ieri, 8 ottobre, ai 41 di oggi.

I dati di Protezione Civile e Ministero della Salute indicano un aumento delle presenze nelle terapie intensive. Sono 25 i nuovi ingressi in questi reparti di persone positive al Covid, tre più di ieri. Cresce dunque il numero di posti occupati in rianimazione arrivando a quota 211, 17 unità in più rispetto all’ultimo monitoraggio. Aumentano anche i ricoveri in area ospedaliera non critica, con 5.699 posti occupati rispetto ai 5.489 di ieri.

I casi di contagio in isolamento domiciliare sono attualmente 501.981, in aumento rispetto a ieri, quando erano 491.814. I 34.444 nuovi casi di contagio risultano dai 170.238 nuovi tamponi eseguiti, tra antigienici rapidi e molecolari, in calo rispetto a ieri dove il totale era di 215.035 test, ma anche rispetto a due giorni fa, quando erano stati registrati 205.555 test. Alla luce di questi dati, il bollettino comunica un tasso di positività stabile, che rispetto al 20,2% di ieri sale al 20,3%.