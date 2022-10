Ci sono differenze, eccome, che si riflettono anche sul rendimento di Paulo Dybala. Il nuovo attaccante giallorosso dopo la sconfitta della sua Roma in Europa League contro il Betis Siviglia, ai microfoni di Sky ha raccontato cosa c’è dietro al suo grande momento (4 gol nelle ultime 4 partite): “Sia fuori che in campo mi hanno accolto molto bene. Era tempo che non facevo un ritiro. Ho continuità in campo e questo mi dà fiducia”.

L’atmosfera della Capitale piace a Dybala, che ha tratto giovamento anche del grande rapporto di Mourinho. Inevitabile il paragone con Allegri: “Credo che lui e Mou siano molto simili in alcune cose e in altre no“. Quindi Dybala spiega: “Con Mourinho però ci confrontiamo tanto, abbiamo un dialogo maggiore rispetto a quello che avevo con Allegri”. Poi arriva un’altra stoccata all’allenatore bianconero: “Con Allegri molte volte non andavamo d’accordo su tante cose, ma entrambi pensavamo al bene della Juve”. Dybala ci tiene comunque a precisare: “Non è polemica, non voglio che si faccia, perché Allegri è uno degli allenatori che mi ha dato di più”.