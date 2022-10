Serata di paura per Angel Di Maria e Dusan Vlahovic. I due calciatori della Juventus si trovavano a casa dell’argentino, quando tre uomini hanno tentato di fare irruzione nella villa del centrocampista per rapinarla. Il colpo è stato sventato dalla polizia: i tre ladri sono stati bloccati mentre cercavano di entrare. Due sono riusciti a fuggire, mentre uno è stato preso.

Gli agenti sono intervenuti in via Picco, nell’elegante zona precollinare di Torino dove risiede Di Maria. I ladri farebbero parte di una banda specializzata in furti e rapine nelle ville. Ad allertare le forze dell’ordine sarebbero stati i componenti della security privata del calciatore.