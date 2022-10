Una manifestazione per la pace, senza bandiere politiche, per dare la possibilità agli italiani di invocare una soluzione diplomatica che serva a far finire la guerra in Ucraina. E ancora: un ruolo nuovo per l’Ue, finora troppo appiattita sulla strategia americana e che adesso deve farsi promotrice di una conferenza internazionale da tenere in Europa sotto l’egida della Nazioni Unite e con il coinvolgimento del Vaticano. È la ricetta proposta dal leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che in un’intervista ad Avvenire ha rilanciato la proposta di un grande evento pacifista in Italia. “I cittadini che vivono con preoccupazione l’escalation militare in corso potranno ritrovarsi a manifestare per invocare una svolta negoziale che ponga fine al conflitto” ha detto l’ex premier, che ha deplorato “l’ossessione di una ipotetica vittoria militare sulla Russia, che nel frattempo continua nella sua efferata e ingiustificabile politica di aggressione”. Ma ciò “non vale il rischio di un’escalation anche con ricorso all’utilizzo di armi nucleari e non convenzionali e di affrontare una severa depressione economica da cui sarà difficile uscire”.

“UE PROMOTRICE DI UNA CONFERENZA DI PACE” – In questo contesto si collocherebbe la marcia per la pace, “senza bandiere”, che non indebolirebbe la posizione internazionale dell’Italia: “Al contrario – ha detto Conte – rafforzerebbe il protagonismo di Roma sulla strada della diplomazia, coinvolgendo gli altri partner Ue e uscendo da questa situazione in cui l’Europa risulta ‘non pervenuta’, in quanto totalmente appiattita su una strategia anglo-americana”. Un errore gravissimo secondo il leader M5s: “Stiamo parlando di una guerra su suolo europeo, e, allo stato, anche un eventuale negoziato di pace si svolgerebbe sopra la testa dei nostri paesi. Si prospetta un tracollo di credibilità per l’intera Unione Europea“. Soluzione? “L’Ue deve farsi promotrice di una conferenza internazionale di pace, da svolgersi in sede europea sotto l’egida delle Nazioni Unite, con il pieno coinvolgimento del Vaticano“.

GLI APPELLI A MANIFESTARE PER LA PACE – Tornando all’auspicio di Conte di organizzare una marcia per la pace, al momento nessuna manifestazione è stata fissata. Ma dai territori e sul web la richiesta di scendere in piazza circola da giorni con inviti, rivolti a Unione Popolare e alle sue componenti, alla Cgil, alle forze di sinistra parlamentari e al M5s. La sollecitazione è stata raccolta per ora da Unione Popolare. Il portavoce Luigi De Magistris ha lanciato la proposta su twitter: “È l’ora di organizzare con l’intero fronte pacifista una manifestazione contro la guerra dei governi e per la pace dei popoli. Solo i popoli possono fermare la corsa verso l’olocausto nucleare” ha scritto l’ex sindaco di Napoli, che ha lanciato il suo appello: “Unione popolare c’è, uniamoci!”. Anche Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista e nel coordinamento di Unione Popolare, ha lanciato il suo appello “a tutte le forze politiche, sociali, sindacali, culturali che non condividono l’invio delle armi e sono perplesse o contrarie all’utilizzo delle sanzioni. In nome dell’articolo 11 della Costituzione costruiamo una grande manifestazione unitaria per la pace e l’apertura subito della trattativa. Cosa si aspetta? Anche la passività è complicità con la guerra“. Un appello, quello per una grande manifestazione di pace, che non trova sponde solo nel M5s. Da segnalare, in tal senso, anche il placet di alcuni esponenti di area Pd, come l’ex parlamentare Vincenzo Vita: “Uniamo le iniziative e convergiamo in un appuntamento generale. Raccogliamo le parole di Papa Francesco, laici o credenti che si sia” ha scritto su Twitter.