Forte scossa di terremoto nel genovese. È successo intorno alle 23.40 del 4 ottobre, due chilometri a ovest del comune di Davagna. La magnitudo è stata di 3.5, secondo le rilevazioni dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La scossa è stata avvertita in tutta a città, ma non ci sarebbero vittime né feriti. Il presidente della regione Liguria Giovanni Toti ha spiegato su Facebook di essere “in costante contatto con la sala operativa della Protezione civile regionale”, ma al momento “non risultano criticità, il 118 appena contattato non segnala emergenze”.

L’ultimo sisma nel genovese risale allo scorso 22 settembre, con l’epicentro sempre vicino al comune di Davagna. Le Ferrovie avevano sospeso il traffico sulla linea Genova-La Spezia per precauzione.