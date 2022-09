Una scossa di terremoto è stata avvertita a Genova e nel resto della Liguria. In molti uffici i lavoratori sono stati fatti uscire in strada. Il movimento tellurico è stato avvertito intorno alle 15,39. Più prolungato nel levante. Secondo Ingv la magnitudo provvisoria è tra il 3,9 e il 4,4, poi confermato a 4,1. La Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile. Dalle prime verifiche effettuate, l’evento, con epicentro localizzato nei Comuni di Bargagli, Davagna e Lumarzo, risulta avvertito dalla popolazione, ma non sono stati segnalati danni a edifici e persone. Sono comunque in corso tutti i contatti per gli approfondimenti. Nel frattempo le Ferrovie hanno sospeso il traffico sulla linea Genova-La Spezia per precauzione dopo la scossa. I convogli non circolano tra Genova Brignole e Santa Margherita Ligure dopo che i sistemi informatici hanno inviato delle allerte alla centrale operativa. E’ in corso una ricognizione lungo la linea dei tecnici di Rfi per verificare che gli impianti siano a posto.