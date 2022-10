Primo ingresso alla Camera da deputato per Cafiero De Raho. “Gli impegni? Sono quelli del Movimento” ha detto l’ex procuratore nazionale all’uscita da Montecitorio afferma. E tra questi, in materia di giustizia c’è l’ergastolo ostativo? “E’ una fattispecie che necessariamente deve essere deliberata. Si era quasi pronti per avere una legge che fosse adottata nei termini e invece, purtroppo, c’è stato un rinvio che determina un’incertezza che va necessariamente sanata“